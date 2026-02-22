高松空港の昨年の利用者が約224万人と過去最多を記録しました。国際線では初めて50万人を超えました。 高松空港によりますと、昨年1年間の利用者は速報値で223万8703人と、前の年より9.6%増えて1989年の開港以来過去最多となりました。内訳は国内線が5.7%増の171万人。国際線が24.7%増の52万人と、2年連続で過去最多となり、初めて50万人を超えました。 今年は日中関係の悪化から上海線が3月まで運休する予定です。3月31日からは