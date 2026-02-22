多くの保育園や幼稚園では、園から卒園児に向けて卒園記念のプレゼントを贈ることが慣例となっているのではないでしょうか。ママスタコミュニティにも「卒園式時にもらってよかったものを教えてください」というタイトルで、こんな投稿がありました。『「入学後にも実際に使えてよかった！」という物があったら教えていただきたいです！』投稿者さんはお子さんが幼稚園に在園中で、このたび卒園児に向けた記念品を考えて準備する役