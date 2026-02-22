北九州市小倉南区などに広がる国内有数のカルスト台地「平尾台」で22日、春の訪れを告げる恒例の野焼きがあり、オレンジ色の炎が帯状に広がった。草原の環境維持や害虫駆除を目的に、地元住民でつくる「平尾台野焼き委員会」が毎年開催。住民や消防職員ら約280人が参加し、午前10時半ごろから火入れを始めた。ヘリコプターから眼下を眺めると、炎は台地を焦がし、なめるように進んだ。黒く焼けた山肌には、石灰岩が羊の群れ