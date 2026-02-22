2月22日午前、静岡県浜松市の県営団地の一室を焼く火事がありました。 【写真を見る】浜松市の県営団地で火事 一室を焼き住人ら4人が軽傷＝静岡県 この火事で、4人が煙を吸い軽いけがをしています。 2月22日午前10時前、浜松市中央区遠州浜の県営団地で「4階の一室のベランダから煙が見える。ベルが鳴っている」と近くにいた人から消防に通報がありました。 警察や消防によりますと、火は4階の一室を焼き、約2時間後に消し止め