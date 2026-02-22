富士山の景観や静岡の名所を楽しみながら散策するイベント「日本平ウォーク」が2月22日、静岡市で開かれました。 【写真を見る】静岡の名所を楽しむ「日本平ウォーク」に約1300人参加 最長18キロをミカンやイチゴを頬張りながら楽しむ＝静岡市 静岡市の草薙総合運動場からスタートした「日本平ウォーク」には、市内外から約1300人が参加しました。 参加者は、日本平の周辺にある名所・旧跡や景勝地を巡