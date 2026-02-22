栃木、茨城両県で山林火災があり、延焼が続いている。栃木県鹿沼市上南摩町では、２１日に発生した山林火災の消火活動が２２日も行われた。県によると、同日午後５時時点で約１００ヘクタールが焼失した。けが人は出ていない。消防が消火活動にあたったほか、知事の派遣要請を受けて、自衛隊のヘリが出動。近くで水をくみ、山に散水した。茨城県常陸太田市折橋町では、１９日夜に発生した山林火災の延焼が続く。２２日は県