「２軍練習試合、阪神２−４エナジック」（２２日、うるま市具志川野球場）阪神は初回、４番・コンスエグラの中越え２点適時二塁打で先制したが、その後は打線が振るわず。投手陣は先発・早川が３回無失点だったが、続く茨木が百崎の連続失策から逆転３ランを被弾した。一方、昨年１０月に「右尺骨骨折観血的手術」を受けた栄枝が約４カ月ぶりに実戦復帰。第１打席で左前打を放つなど存在感を放った。「２番・二塁」でスタメ