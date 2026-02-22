３台のモックカーが一斉にスタートしてタイムを競う＝２２日、横浜市西区物作りや自動車への関心を育てようと「モックカー」を親子で組み立てるイベントが２１、２２の両日、パシフィコ横浜（横浜市西区）で行われた。２日間で８０組の親子らが参加し、キットでの工作と完成したモックカーでのレースを楽しんだ。モックカーは、子どものカーレース「ソープボックスダービー」の車を１０分の１の大きさにしたもの。本物同様にモ