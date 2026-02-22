【その他の画像・動画等を元記事で観る】4月1日よりTVKにて21:55〜22:00に放送される小学館シードコミックス『大賢者リドルの時間逆行』（シナリオ：猫子/構成&線画：二鷹 壱）の主題歌およびティザーが公開になった。『大賢者リドルの時間逆行』は、各電子ストアで好評配信中のフルカラーコミック。主人公・リドルが謎の集団「悪意の箱」による世界の崩壊を止めるため、1000年前に逆行し、世界を救うために奮闘する本格ファン