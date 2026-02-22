【新華社ウルムチ2月22日】中国北京市でこのほど開かれた「2025年新疆考古学事業報告会」で、アクス地区クチャ市の友誼路墓群など、歴代の中央政権が現在の新疆地区を実質的に管轄、統治してきたことを実証する考古学上の新発見が発表された。友誼路墓群はクチャ市亀茲（きじ）故城の東城壁の外にあり、2007年からの発掘で春秋戦国時代から宋元時代の墓2200基余りが見つかった。25年に発掘した長い斜面墓道を持つ磚室墓（せん