元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーのイメチェンショットが反響を呼んでいる。２２日にインスタグラムで「ＡＢＥＭＡ『恋髪オーディション』第３話人生初の韓国でイメチェンしました」とつづって、髪を上げておでこを広く見せ、ミニスカートのワンピースを着た美しい姿などをアップした。続けて「カリスマ美容師のキウ先生＠ｋｉｕ＿ｄｅｓｉｇｎ＿に面長コンプレックスもカバーしていただいて．．．番組内では『爆モ