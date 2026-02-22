◆Ｊ１百年構想リーグ▽第３節Ｃ大阪１―２広島（２２日・ヨドコウ桜スタジアム）落胆の後に歓喜が待っていた。広島はアウェーのＣ大阪戦で後半アディショナルタイム（ＡＴ）５０分に同点弾を献上したものの、直後の同５２分にユース出身のＭＦ東俊希（ひがし・しゅんき）が右足で勝ち越し弾。利き足の左とは逆の足で決めた今季初ゴールが決勝点となり、ヒーローは「いい感じで冷静に蹴った。（同点直後は）雰囲気が良くなか