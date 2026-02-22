２１日、敦煌夜市で撮影したドローンショー。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌2月22日】中国甘粛省敦煌市の夜市で21日夜、大規模なドローンショーが行われた。「シルクロード敦煌」をテーマに、ラクダや瑞雲、ハスの花など敦煌を象徴するモチーフや新春のメッセージが夜空に描かれ、訪れた市民や観光客の目を引いた。２１日、敦煌夜市で撮影したドローンショー。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２１日、敦煌夜市で撮影し