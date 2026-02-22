普段はド派手なフェイスペイントを施して戦う人気日本人女子レスラーの“素顔”を写したオフショットが話題に。ヒールレスラーとは思えない等身大の姿に多くの反響が寄せられている。【画像】「やっぱり美人」日本人女子、“素顔”のオフショットWWEスーパースターのアスカが日本時間19日、自身のインスタグラムを更新。同17日にテネシー州メンフィスで行われたWWE「RAW」放送後に撮影されたとみられるオフの自撮りショットを