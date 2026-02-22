チャンピオンシップ（イングランド２部）のハルMF平河悠に指揮官が言及した。昨年６月のオーストラリア戦で日本代表デビューを飾った25歳のアタッカーは、今冬にブリストル・シティからハルに移籍。デビュー戦でいきなりアシストをマークするなど、新天地では加入早々から主力として活躍している。そんな平河は現地２月21日に行なわれたQPR戦（１−３）に先発出場したなか、57分に負傷交代を余儀なくされた。 クラブ