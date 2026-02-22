ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛（21）が、19日にInstagramを更新。女子スロープスタイルで銅メダルを獲得した心境を明かした。 【画像】「時間止まってる？」元フィギュア代表・八木沼純子、最新ショットにネット民から驚きの声 「奇跡の50代だと思う」「本物の魔女なのかもしれない」 18日、スロープスタイル決勝で圧巻のランを披露した村瀬。現