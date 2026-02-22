［J１百年構想リーグEAST第３節］水戸 １（５PK３）１ 千葉／２月22日／ケーズデンキスタジアム水戸「責任を感じています」アウェーの水戸戦、１−１で迎えたPK戦で千葉の最初のキッカーとして登場し、枠を外してしまった郄橋壱晟が振り返る。千葉にとっては２試合続けてのPK負けだ。開幕戦は浦和に０−２で敗れ、前節は川崎とスコアレスのまま迎えたPK戦で敗戦。そして今節も勝利を挙げられず。それでも17年ぶりにJ1