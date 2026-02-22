現地２月21日に開催されたエールディビジの第24節で、佐野航大と小川航基を擁する３位のNECが、冨安健洋と板倉滉が所属する４位のアヤックスとアウェーで対戦。上位対決を１−１のドローで終えた。日本人４選手の中で唯一先発した佐野にとって痛恨だったのは、39分のシーンだ。自陣でボールをキープしようとするも、プレスを掛けられ、不用意なボールロストで、先制点のきっかけを作ってしまったのだ。失点後に本人が悔しさ