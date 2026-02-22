「『大人っぽくなったね』と言ってもらえると嬉しいんです。自分が成長できていて、前に進めている感じがして」映画、ドラマ出演が相次ぎ、今年3月までに限っても映画が3作公開と、進境著しい南琴奈。「昨年高校を卒業して、仕事一本でやっていかないと、という感覚は強くなりました。作品を通して自分のことを知ってもらえることも増えたので、作品に対する誤解が生まれないように考えて発言したり、意識は変わってきたと思いま