180万円を超えるニコン超望遠レンズ「NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S」を所有する南雲。しかしけっしてオーバースペックの機材というわけではない。彼女は野生動物撮影のガチ勢なのである。「最初は愛犬を撮りたい思いでカメラを買ったんです。でも、動物写真家の半田菜摘さんが撮った写真をインスタで拝見して “かわいい！” と思ったのをきっかけに、気づいたら私も野生動物の撮影にハマっていました。いまではよく一緒に撮影に