アイドルグループ「ミリオン! 〜Million Heaven Tokyo〜」のメンバー・Benjamin パクチー。「かつては“パ・K・パクチー” という芸名で活動していました。現在のグループに移籍する際、ギャンブルをテーマに活動すると聞いたので、思い切って改名を決断しました。当初の案は “諭吉パクチー” で、旧一万円札の福沢諭吉が由来です。でも『せっかくなら世界進出したい！』という意気込みで、アメリカの100ドル札に使用されている