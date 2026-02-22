今回、城島と松島、そしてDASHのロケ初参加となる、Travis Japanの吉澤閑也、KEY TO LITの佐々木大光、中村嶺亜がやって来たのは、長野県と岐阜県の県境に位置する『Mt.乗鞍スノーリゾート』。かつては年間50万人以上が訪れたが、今や客足は10分の1以下。昨シーズンは経営断念の危機にまで追い込まれたこの場所を盛り上げるべく、DASH冬の名物企画が動き出す！それが、これまで7回にわたって繰り広げられてきた巨大雪玉への挑戦！