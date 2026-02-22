タイで撮影された最新写真集のタイトル『AS IF』は、あまつ自身が考案した。「直訳すると “まるで〜のように” という意味。『現実かもしれないし、そうではないかもしれない』という距離感の表現が写真集のテーマに合っているかなと考えました」表紙カットはゴーゴーバーで撮影されたもの。深紅のボンデージに身を包み、こちらを見つめる視線が印象的だ。「アダルティで非現実的なロケーションに負けないよう “誘惑” を意