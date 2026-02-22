星野リゾート唯一の自転車を楽しむホテル「BEB5土浦(ベブ) by 星野リゾート」は、2026年3月27日(金)から4月10日(金)まで、360度桜に包まれる絶景を川面から独り占めできる「お花見水上サイクリング」を開催する。水の上を走る水上自転車に乗り、ひと味違った花見を体験できる春限定のアクティビティだ。【写真】水上自転車に乗りながら花見 川面からお花見を楽しめる「お花見水上サイクリング」会場となる「新川(しんかわ)」は、土