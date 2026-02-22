ホワイトハウスの関係者により、米国のトランプ大統領が3月31日から4月2日にかけて中国を訪問することが分かった。中国の習近平国家主席とのトップ会談に臨むことは確実だ。しかし、この情報がもたらされる直前に、米国最高裁がトランプ大統領が発動した追加関税の多くについて「違法」との判断を示したことで、米中トップ会談その他の方向性が不透明になってきたという。フランスメディアのRFIが伝えた。トランプ大統領の訪中日程