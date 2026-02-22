◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート エキシビション(大会16日目/現地21日)フィギュアスケートのペアで日本史上初となる金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。21日にはエキシビションで会場をおおいにわかせました。演技後には坂本花織選手も混ざり、氷上の五輪マークをなでる様子がありました。ペアで日本初の金メダルを獲得した三浦選手と木原選手。エキシビジョンでは「キ