アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を祝うフェス『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』（エヴァフェス）の2日目が、本日22日に横浜アリーナ（23日まで開催）で開催された。2日目はシリーズ初の試みとなる『エヴァ落語』が行われ、会場を盛り上げた。【写真】可愛い！綾波＆アスカのコスプレイヤーたち『エヴァ落語』の様子シリーズ初の企画「エヴァ落語」のステージでは、『エヴァンゲリオン』シリー