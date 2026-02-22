原発から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場選定を巡り、第2段階の概要調査への移行を争点とした北海道神恵内村の村長選が22日投開票され、調査受け入れを推進する現職高橋昌幸氏（75）が新人2人との争いを制し、7選を果たした。