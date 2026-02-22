ムード歌謡デュオ「はやぶさ」が22日、東京都港区のグランハマー新橋で「スナックはやぶさLiveShow『〜はやぶさ15thAnniversaryBanquet〜』」を開催した。デビュー曲「ヨコハマ横恋慕」や最新シングル「ときめきはチャチャチャ〜スナックはやぶさへようこそ〜」を含む15曲を披露し、デビュー15周年記念日を華々しく飾った。昼公演には公私共に交流のある演歌歌手の原田波人、夜公演には、ベストアルバムの収録曲「港町