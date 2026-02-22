ＮＨＫは２２日、ミラノ・コルティナ五輪のハイライトで、ＳＮＳでも話題になっている「氷上のカメラマン」を紹介した。連日、ファンの注目を集めたフィギュアスケート競技で、五輪で初めて導入された氷上カメラマン。演技直後の選手の表情を至近距離で捉え、カメラマン自身もスケートしながら臨場感あふれる様子が反響を集めた。白いタキシード姿はリンクに溶け込むための工夫。撮影するのは米国の元アイスダンス選手、ジョ