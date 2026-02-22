STU48メンバー工藤理子（23）が、22日までにインスタグラムを更新し、入浴ショットを公開している。「ヤングジャンプ」グラビア撮影のオフショットで、ボディーラインが美しく映えるシースルー衣装を着たままの入浴カットをアップしており、「お風呂大好き」「汗めっちゃかく」とコメントしている。ファンやフォロワーからは「色っぽくて綺麗」「えちかわすぎる」「むちゃくちゃいいやん」「ガマンできない」など歓喜のコメントが