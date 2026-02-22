ソフトバンクの前田悠伍投手（２０）が今季初の対外試合登板で?侍の洗礼?を浴びた。２２日の野球日本代表「侍ジャパン」との壮行試合（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）に先発。２回途中７安打、６失点と打ち込まれた。降板後、取材に応じた３年目左腕は「実力がなかった」と唇をかんだ。ＷＢＣを控える日本代表相手に内角を使わずに攻めたが「内を使えなくても抑えられる投手になっていきたい」と言いわけすることはなかった