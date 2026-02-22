●憧れの日曜劇場出演に喜び「すごく大きな目標のひとつでした」 2016年に芸能界デビューを果たし、今年で10年の節目を迎える俳優の中川大輔。現在放送中のTBS系日曜劇場『リブート』(毎週日曜21:00〜)では、警視庁捜査一課・儀堂班の刑事・寺本恵土を演じている。中川にインタビューし、日曜劇場初出演となる本作への参加が自身にとってどんな経験になっているのか話を聞いた。中川大輔撮影:蔦野裕本作は、妻殺しの罪を着せられ