そろそろ分厚いコートを脱いで、春用の羽織りアイテムへとシフトしていきたいところ。ミドル世代が背伸びしすぎず大人可愛く着こなせるライトなアウターやシャツを探すなら【無印良品】がうってつけかも！ 今回は、これからの季節に毎日のスタイリングの味方になってくれそうな羽織りアイテムにフォーカス。自分の感性にビビッとくるお気に入りをさっそくGETしてみて。 着るほどにタフに馴染む都会的なフӦ