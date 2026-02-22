1.ご飯・おやつ 猫1匹あたりの食費は、月2,500～5,000円程度が目安です。フードの種類やおやつの頻度によって変動するため、家庭によって差が生じます。 体重4kgの猫に中価格帯のフードを与えた場合の目安は以下のとおりです。 ドライフード：3,000～5,000円程度 ウェットフード：3,000～6,000円程度 おやつ：1,000円程度 ドライフードは質によって1kgあたり