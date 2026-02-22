2月22日の「ネコの日」に合わせ【ファミリーマート】では、毎年大人気の「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」を開催中。今回のコラボ商品ではスイーツやパン以外にも、日用品や雑貨も含まれており、ラインナップが豊富。そこで今回は、可愛すぎる「新商品」を紹介します。 立体感のある肉球とやさしい甘さに癒される 本物の肉球を連想させる立体感が特徴の「肉球すいーとぽてと」。ネコの