グラビアアイドル・豊島心桜（こころ＝22）が2月2日、デジタル写真集「大迫力“わがままボディ”―FINAL―」を発売した。「週刊プレイボーイ公式ECサイト『週プレ グラジャパ!』」では動画作品「動く!大迫力“わがままボディ”―FINAL―」もリリースされた。 【写真】横からショットの破壊力！ウエストちら見せたっぷり恵体 自身のX（旧ツイッター）でも発売を報告した豊島。「動画