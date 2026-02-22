Juice=Juice ハロー！プロジェクトに所属するJuice=Juiceが22日、昨年10月8日に発売した通算20枚目となるシングル『四の五の言わず颯(さっ)と別れてあげた/盛れ！ミ・アモーレ』のリリースイベントを「イオンモール幕張新都心 グランドモール 1F グランドスクエア」(千葉) で行った。今回のリリースイベントは２公演実施されたが、本レポートは11時から行われた１回目の模様をお届けする。【写真】リリースイベント