◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートエキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートのフィナーレを飾るエキシビションに登場した超大物スターに驚きが広がった。その人物とは、世界的に知られるアクションスター、ジャッキー・チェン（７１）。男子金メダルのシャイドロフ（カザフスタン）がパンダの着ぐるみで映画「カンフーパンダ」の演目を滑ると、両手にパンダのぬいぐるみを