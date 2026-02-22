「TEAMJAPANミラノ・コルティナ2026記者会見」が22日、ミラノ市内のメインプレスセンターで行われた。会見後に日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長が取材に対応。JOC公式SNSの動画再生回数が過去最高の2億回を超えたといい「子どもたちや若い人たちに、スポーツに関心を持ってもらえた」などと振り返った。若年層をターゲットとした戦略的な運用により、YouTubeShortsやTikTokの短尺動画を中心にヒット動画が連