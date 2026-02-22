男性歌謡ユニット、はやぶさがデビュー記念日の22日、東京・港区のライブレストラン「グランハマー新橋」で15周年記念ライブを行った。12年2月22日に「ヨコハマ横恋慕」でデビューした。昼夜2公演で昼の部には原田波人（23）、夜の部には山川豊（67）がゲスト出演した。15周年に突入したことに、ヒカル（38）は「大好きな歌の世界に入ることができて1歩1歩、いろんなことを勉強できて楽しかった。お互いの意見を尊重して対立なんて