22日昼ごろ、福井県坂井市のアルミニウムの加工場で、金属くずなどを焼く火事がありました。この火事による、けが人はいませんでした。22日午後0時40分ごろ、福井県坂井市三国町のテクノポート福井にある工場の職員から「倉庫内で火災」と消防に通報がありました。火事があったのは、アルミニウムの加工会社「UACJ」の工場の倉庫で、警察によりますと、金属加工した際に出るアルミくずなどを集めた袋から火が出たということです。