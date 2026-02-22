「淡水王選手権！第３回ｔｖｋカップ」（２２日、多摩川）浅見宗孝（５３）＝８０期・埼玉・Ｂ１＝が初日７Ｒで、インからしっかり逃げて好発進を決めた。「自分の中では直線が抜群にいいですね」と手応え十分。ただ課題もあるようで、「１Ｍはターンマークに向かってハンドルを切ったけど向かなかった。そこ（ターン回り）が来れば文句ない」と舟足改善を目指す。前回の優出２回を誇るように相性の悪くない水面。優出３回、