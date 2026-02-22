スノーボードのビッグエア・スロープスタイル日本代表選手団が22日、ミラノ・コルティナ冬季五輪を終えて成田空港に帰国した。到着ロビーに姿を現したのは、男子ビッグエア金メダルの木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）、銀メダルの木俣椋真（23＝ヤマゼン）、男子スロープスタイル銀メダルの長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）、女子ビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダルの村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）、女子