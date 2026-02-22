ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火台が設置されている「平和の門」で写真を撮る人たち＝21日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】国際オリンピック委員会（IOC）は22日、ミラノで総会を開き、コベントリー会長は同日閉幕のミラノ・コルティナ冬季五輪について「イタリアの真の情熱が体現された。信じられないほど素晴らしい大会だった」と改めて称賛した。日本で多くの人が大会を視聴し、欧米でも関心が高かったことを紹