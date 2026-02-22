日大陸上部出身で箱根駅伝に出場経験のある俳優・和田正人（４６）が２２日、Ｘを更新。この日開催された大阪マラソンに初マラソンで出場し、序盤から独走状態となるも、３７キロ地点でトップを譲り、２時間９分３５秒の３４位となった吉田響＝サンベルクス＝について言及した。吉田はレース後は脱水症状で自分で立ち上がることができず、ぐったり。車イスで救護室に運ばれた。吉田は顔を含めた体中に丸い形のテープを貼って