【漫画】本編を読む甲状腺疾患のひとつ、バセドウ病。甲状腺疾患の患者数は17人〜19人に1人、と言われているものの、その詳細について知らない人は意外と多いだろう。漫画『夫がバセドウ病にかかったら』（桜木きぬ：著、伊藤病院 内科部長 渡邊奈津子：監修）には、38歳でバセドウ病と診断された夫を7年間支えた妻の記録が綴られている。夫婦と8歳の息子で3人暮らしの桜木家。ある日を境に、夫のアキラさんは体調不良を訴える