◇練習試合阪神2―4エナジック（2026年2月22日具志川）阪神は22日、エナジックとの練習試合で2―4と敗れた。先発した早川は、立ち上がりこそ安定感がなかったものの、3回1安打無失点と要所を締めた。以下、平田2軍監督の一問一答――先発の早川が3回無失点「硬かったな。重かった。早川らしさが無かったな。去年はアグレッシブにバッターに対戦していたのが、守りに入ってるじゃないけど、うまくアウトを取ろうとい