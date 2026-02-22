大谷翔平らが着用するユニホームに聞こえる“賛否の声”ドジャース・大谷翔平投手らが着用し、選手やファンから批判が殺到していたユニホームが“修正”されることになった。地元紙「カリフォルニア・ポスト」は、2026年シーズンに向けてナイキ社がドジャースのユニホームを変更したと報道。長年指摘されていたロゴの欠陥や生地の薄さなどが改善されたと伝えている。これまで、ロサンゼルスのファンからは「生地の問題」だけで