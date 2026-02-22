楽天・前田健太がNPB復帰戦パ・リーグ球団が主催するオープン戦が22日、2試合行われた。楽天はDeNAに2-2で引き分けた。楽天・先発の前田健太投手は初回を3者凡退に抑えたが、2回に連打で2失点を喫する。打線は3回、小深田大翔内野手の適時打で1点を返すと、4回には、宗山塁内野手の適時打で同点に追いついた。救援陣はロアンシー・コントレラス投手、九谷瑠投手、エスタミー・ウレーニャ投手、宋家豪投手、津留崎大成投手が無